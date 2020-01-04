Елизавета Денисова: «Хочу, чтобы люди, глядя на мои рисунки, улыбались»
В каждом номере газеты «РВС», а теперь и еженедельно в наших аккаунтах в социальных сетях появляются карикатуры на злободневные темы. Их автор – Елизавета Денисова. Вот уже 7 лет она сотрудничает с изданием и разбавляет его страницы своими красочными рисунками. В один из зимних дней наша внештатная сотрудница в очередной раз принесла свое творчество для свежего выпуска, а мы расспросили все о ее деятельности.
Она самоучка. Скорее всего, этот талант передался ей по наследству от отца, который тоже рисовал, только картины с природой. До 2012 года Елизавета жила в Магадане. Там получила высшее образование, выучилась на педагога начальных классов. Но по профессии стала художником-постановщиком. Работала в областном центре народного творчества, оформляла праздники, конкурсы и фестивали. Поэтому творчеством она занимается на протяжении всей жизни.
Елизавета рассказала, что карикатуры бывают разные: с сарказмом или с юмором. Она рисует юмористические.
Я не люблю злые рисунки, издевательства над кем-то, подчеркивать какие-то недостатки. Хочется, чтобы люди, глядя на мои рисунки, улыбались и не злились.
«В полтора года», – так ответила она на вопрос журналиста «РВС» о том, когда была создана самая первая карикатура.
Она рассказала, что в детстве ее мама неосмотрительно оставила трудовую книжку и химический карандаш. А маленькая Лиза рисовала на всем, что попадалось под руку.
«Было мне полтора года и я ей там в трудовой книжке человечков нарисовала. Она пошла устраиваться, отдала ее в отдел кадров, а ей говорят: «А что у вас тут за картины?» И так они остались до сих пор», – вспоминает Елизавета.
В школе она регулярно рисовала животных. Самую первую осознанную карикатуру изобразила, когда ей было 6 лет.
«Однажды взяла меня с собой на работу сестра мамы. Чтобы меня занять, надо было только дать бумагу и карандаш. Тетя работала бухгалтером в совхозной конторе. Однажды пришли туда какие-то рабочие и стали ругаться, мол, вот там Васька или Ванька, уже не помню, повез на ферму молоко во флягах, остановился на солнцепеке и уснул под телегой. Ну я вот это все и нарисовала: стоит телега, фляги и под нею Васька спит. Потом по всей конторе носили», – рассказала историю из детства карикатуристка.
Печатать свои изображения она начала с 1999 года в местных изданиях Магадана. Там же принимала участие в выставках, показывала свои работы большой аудитории. Со временем они начали появляться в Интернете.
В ноябре 2012 года переехала в Динскую, а уже в начале декабря начала сотрудничать с «РВС». Пролетело семь лет. За это время больше ни с каким СМИ она не работала. «Меня все и так устраивает», – отмечает она.
Кроме этого, в районном историко-краеведческом музее не раз проводилась выставка ее карикатур. Одна из них была посвящена 5-летнему сотрудничеству с газетой «РВС».
Сейчас у нее дома целый архив. В Магадане осталось более двух тысяч карикатур, а здесь, в Динской, за все годы проживания накопилось более тясчи. За неделю Елизавета делает по 2-3 рисунка. Она все их хранит для истории, некоторые высылает знакомым и друзьям в другие города и страны. По изображениям можно вспоминать различные события, которые происходили в Динской или в России в целом.
Что касается идей, то Елизавета Денисова рассказала: все зависит от темы. Насильно не получается придумать карикатуру, просто загружаешь тему в голову, думаешь, обрабатываешь и рисуешь.
Бывает, что-то прочла – и картинка сразу выскакивает. Бывает, потом, уже при работе что-то меняется, дополняется, реплики стараюсь делать более лаконичными.
На рисование, по ее словам, уходит около 50 минут: 10 минут на карандашный набросок, 30 – на раскраску. Из инструментов для создания карикатуры необходимы маркер, простой и цветные карандаши, листы бумаги.
«Сначала делаю набросок простым карандашом, обвожу все это маркером и раскрашиваю», – объяснила Елизавета. На каждой своей работе она ставит фирменную подпись. Из тем для карикатур берутся любые: от социальных до политических.
Любая полученная информация, по ее рассказам, часто обрабатывается в карикатурном виде.
Это уже стало для нее привычкой.
Из историй, связанных со своей деятельностью, она вспоминает, как к государственным экзаменам она для поднятия настроения преподавателям нарисовала различные карикатуры форматом А3 на учебную тематику, с одногруппниками они развесили их в кабинете и развеселили всю комиссию, которая осталась довольна.
Кроме большой коллекции своих работ, у нее есть две книги, которые она лично иллюстрировала, атлас Магаданской области, где изображала различных зверушек, и книга о национальной венской кухне, в создании которой карикатуристка тоже принимала участие.
Семья Елизавету полностью поддерживает, тоже интересуется и радуется ее работам.
Единомышленников у нее нет.
Она отметила интересный факт: на 2003 год женщин-карикатуристок в России было всего 8 человек. В основном этим занимаются мужчины.
«Научить рисовать можно практически любого. А именно карикатуру... здесь должно быть свое особое представление. Можно дать одинаковую информацию двум разным людям.
Один нарисует как просто констатацию фактов, а другой эту ситуацию перевернет в выгодном для карикатуры свете», – рассказала Елизавета.
Создание карикатур – это то, чем художница занимается в свободное время. Кроме этого, любит вязать одежду, увлекается чтением и коллекционированием книг, их у нее больше тысячи. Среди них в основном справочники, энциклопедии, исторические издания, сказки, баллады разных народов.
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