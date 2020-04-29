Еще двое человек из Динского района заразились коронавирусом

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом у жителей, проживающих на территории Динского района.

Как сообщили в Динской ЦРБ, в одном случае заболевший прибыл в Краснодар из другого региона России с признаками респираторного заболевания и сразу обратился в медицинское учреждение города Краснодара. Был госпитализирован и сейчас проходит лечение в одной из больниц города. По месту жительства ни с кем не контактировал.

Во втором случае заболевший уже вторую неделю находился на изоляции в одной из больниц города Краснодара как ранее контактировавший с инфицированным. После проведения контрольного обследование установлено наличие инфекции. Госпитализирован в специализированную больницу города. По месту жительства ни с кем не контактировал.

Всего под наблюдением медиков сегодня (29 апреля) 119 человек, находящихся на изоляции и прибывших на территорию района. Сняты с контроля 13 человек.

Прибыли на территорию района и взяты под наблюдение в соответствии с предписанием Роспотребнадзора 20 человек.