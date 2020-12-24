Еще один подозреваемый в ограблении банка задержан

Сегодня, 24 декабря, задержали одного из разыскиваемых по подозрению в нападении на отделение банка в городе Краснодаре.

35-летний житель Туапсинского района был в доме у родственнииков в селе Кривенковском и скрывался там от полицейских, далее он отправился на рейсовом автобусе в Туапсе. Там его и задержали рядом с автовокзалом.

Как сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Розыск еще одного подозреваемого продолжается.

Напомним, трое мужчин сначала угнали автомобиль ВАЗ-2112, после чего проникли в банк и похитили платежный терминал.