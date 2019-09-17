Еще один полицейский участвует в конкурсе «Народный участковый»

Еще один страж закона представит Динской район на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». Это — старший лейтенант полиции Виктор Омельченко из Старомышастовской.

В органах внутренних дел служит уже более 11 лет, из них в должности — 4 года.

Полицейскому 38 лет, у него высшее юридическое образование, женат.

Имеет 3 благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Обслуживает административный участок № 39 станицы Старомышастовская, на котором проживает 3525 жителей.

Проголосовать за него все желающие смогут, перейдя по ссылке на сайт Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.