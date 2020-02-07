14 февраля во многих странах мира празднуют День влюбленных. В России есть свой праздник, который отмечается 8 июля, – День семьи, любви и верности. Но и 14 февраля в нашей стране пары воспринимают как еще один повод сказать «люблю» своей второй половине.

В магазинах продают «валентинки» – открытки в форме сердечек, цветочные лавки в этот день популярны у мужчин, которые покупают своим дамам букеты. Если вы хотите сделать приятное своему возлюбленному или возлюбленной, мы подготовили для вас несколько идей.

Для любимой

Украшение

Браслет, серьги, кулон, кольцо – простор для фантазии безграничен, стоит только зайти в ювелирный магазин. Этот подарок способен подчеркнуть красоту вашей возлюбленной и всегда будет напоминать ей о вас.



«Ювелирные изделия, часы» ст. Динская, ул. Красная, 76а возле ТЦ «Березка» (8-918-266-88-00).

Как же без цветов?

Практически каждой девушке будет приятно получить в подарок цветы, тем более флористы сейчас

предлагают огромное разнообразие композиций. Дополните их комплиментами, и ваша любимая точно это оценит.



Портрет или фотосессия

Закажите красивый портрет своей второй половинки, в мастерских заказ вам сделают всего за несколько дней. Этот подарок способен поразить вашу девушку, особенно если он будет выполнен качественно. Он обязательно будет находиться на видном месте в доме и радовать глаз владельца. Сходите вместе с любимой на фотосессию «Лавстори». Если девушка любит фотографироваться, ей будет приятно получить такой подарок, а снимки на долгое время сохранят память об этом дне.

Портреты на холсте 8-960-480-90-83





Красота спасет мир

Подарить сертификат на процедуры в любимый салон красоты, спа-комплекс, магазин косметики – практически беспроигрышный вариант. Не знаете, в какой салон красоты ходит ваша возлюбленная? Ненароком спросите ее об этом и скорее покупайте заветный сертификат.

«Элит-Косметик» ст. Динская, ул. Кирова, 107, оф. № 4 телефон: 8-964-923-53-06





Скажи мне «Да»



Если вы еще не в браке, но уже подумываете над тем, чтобы сделать своей девушке предложение руки и сердца, День влюбленных – лучший повод для этого. И здесь есть несколько вариантов. Можно заказать полет на воздушном шаре и достать заветную коробочку на высоте, этот день она точно не забудет. Если у вас или у вашей девушки боязнь высоты, можно заказать торт с соответствующей надписью: «Выходи за меня замуж», «да-нет» и так далее. Кондитер воплотит в жизнь любую вашу задумку. И традиционно – ужин в ресторане. Красивая музыка, свечи, бокал шампанского, изысканные блюда, цветы – эта обстановка точно располагает для такого важного вопроса. И ваша любимая просто не сможет ответить вам нет. Но даже если вы уже в браке, это не мешает вам сделать все эти сюрпризы своей жене. Полет на воздушном шаре, торт с признанием, ужин в ресторане – все это точно оценит ваша супруга.





Для любимого

Для хобби

Если ваш мужчина чем-то увлекается, определенно подойдут варианты подарков, связанных с его хобби. Он любитель рыбалки? Подарите ему удочку или даже казан, набор для мангала, который точно пригодится ему на природе. В общем, вы поняли, в каком направлении двигаться!

"Посуда маркет" ст. Динская, ул. Красная, 94/1, ТЦ «Динск-Сити»

Ужин своими руками

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Эту фразу слышал каждый, и вашему любимому человеку будет очень приятно, если в этот день вы порадуете его интересным блюдом. Организуйте романтический ужин при свечах и проведите этот вечер с любимым человеком в приятной обстановке.

Тепло и уютно

Почему бы не подарить своему возлюбленному теплый и уютный халат? Тем более сейчас можно их персонифицировать – сделать вышивку с его именем, фамилией, с любой надписью. Он наверняка оценит такой креативный подарок и проявление вашей заботы.

Вкусный букет

Девушки любят цветы, но и для мужчин цветочные лавки предлагают композиции – вкусные букеты. В их состав можно включить все что угодно – алкоголь, деликатесы и так далее. Флорист поможет вам

реализовать идею.



