Еще раз о переходе на карту

Жители района последние пару дней часто пишут о том, что переходить на карту “Мир” получателям пенсий и социальных выплат необязательно.

Одни утверждают, что она нужна только для пенсий, а для перечисления пособий – нет. Другие говорят, что это не является требованием как для получения социальных выплат, так и пенсий.

В телеграме “РВС” в чате люди активно обсуждают эту тему.

Вот что написала одна из участниц:

“Я вчера позвонила в соцзащиту, спросила, как передать реквизиты. Они сказали пока получать на те счета, что получали. Мол, это для тех, кто после 1 октября оформляет. А мы, которые до 1 октября оформляли, пока будем получать на ранее указанные карты и счета. То же самое мне вчера в ПФР сказали, разговаривала с замом”, – сообщила девушка.

Ранее из ПФР неоднократно присылали информацию в редакцию “РВС” о том, что это обязательное условие.

Журналист разобралась в ситуации.

Сначала мы обратились в управление Пенсионного фонда РФ в Динском районе. Там еще раз подчеркнули, что переход на карты “МИР” – это требование, выполнять его в любом случае необходимо. Иначе деньги людям не поступят. Они вернутся обратно в ПФР.

С заместителем, который сообщил о том, что можно не оформлять новую карту, по словам руководства ПФР, девушка разговаривать не могла, так как сейчас все замы находятся на больничном.

“Однозначно, чтобы получать все выплаты, которые относятся к Пенсионному фонду, нужно обязательно перейти на карту “Мир””, – отметили в ведомстве.

Там же добавили, что реквизиты срочно приносить не нужно.

“У нас есть такая информация, что сейчас главное людям – открыть карту “Мир”, банк будет автоматически зачислять деньги. Даже если граждане не успеют принести нам реквизиты до 1 октября, им все равно придут выплаты”, – дополнили в ПФР.

Далее мы связались с управлением социальной защиты населения Динского района.

Там рассказали, что это условие необязательное, пока только рекомендация.

“Нам никаких официальных документов, чтобы для получения социальных выплат жители обязательно переходили на платежную систему “Мир”, не поступало. Есть рекомендации сейчас заняться этим вопросом, так как все же наступит время, когда придется это сделать. Те, кто не перешел на “Мир”, получать выплаты на свои другие карты не перестанут. Но если люди приходят с новыми реквизитами, мы принимаем. Будет лучше, если есть возможность сделать это раньше”.

Выплаты также осуществляет и Центр занятости населения Динского района. В организации журналисту сообщили, что для получения пособий по безработице карта “Мир” обязательна. Деньги будут приходить только на нее или сберегательный счет. Это не рекомендация, а обязательное требование.