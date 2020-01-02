Еще в одну страну стало попасть проще. Где отдохнуть без визы?

Теперь граждане РФ смогут посещать Катар без виз.

27 декабря 2019 года в здании МИД РФ правительство РФ и правительство Катара подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран.

Теперь граждане обеих стран смогут посещать другое государство без визы, если до конца срока их заграничного паспорта остается не менее 6 месяцев. Максимальный срок поездки - 90 дней.

В новогодние каникулы многие стараются отправиться путешествовать в другие государства. "РВС" составила список всех сран, где граждане России могут отдохнуть, не оформляя визу.

Для въезда в какие страны не нужен загранпаспорт?

Абхазия (без ограничения по времени).

Армения (без ограничения по времени).

Беларусь (без ограничения по времени).

Казахстан (без ограничения по времени).

Киргизия (60 дней).

Безвизовые страны для россиян в 2020 году