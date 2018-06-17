Если реформу одобрят, уже в 2019 году пенсии изменятся
Если законопроект о повышении пенсионного возраста одобрят – годовой доход пенсионеров уже с 2019 года увеличится на 12000 рублей.
Об этом, на заседании Российской трехсторонней комиссии по развитию социально-трудовых отношений говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
В среднем пенсии увеличатся на тысячу рублей, таким образом дополнительно каждый пенсионер получит в среднем по 12 тысяч рублей в год, в зависимости от размера страховых взносов и стажа. Слова вице-премьера передает Российская газета.
Она уточнила, что данная прибавка будет индексироваться и деньги включат в базу пенсионного обеспечения.
Законопроект уже направлен в профильный комитет. Завтра, 18 июня, проект внесут на рассмотрение Совета ГД.
Напомним, планируется повышение пенсионного возраста. Так, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63 года. Конечно, не сразу. В плане с 2019 года ежегодно добавлять к нынешнему пенсионному возрасту по одному году.
Комментарии
Как всегда мозги пудрят - 12 000 в год, это 1000 в месяц. И сейчас эта тысяча особо ничего не значит, а за год с нынешними ценами на бензин и прочей лабудой эта тысяча вообще ничего значит не будет. А батрачить будем до гробовой доски. И даже гробовых не заплатят. Спасибо единой россии за нашу счастливую старость. Будем вечно молодыми. Да здравствует прорыв!!!
А ещё интересно узнать, кем же станет Путин, ведь он обещал, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет. Означает ли, что при повышении пенсионного возраста он покинет свой пост?
Поздравляю всех тех кто голосовал за него .С повышением(пенсий) вас.