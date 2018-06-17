Если реформу одобрят, уже в 2019 году пенсии изменятся

Если законопроект о повышении пенсионного возраста одобрят – годовой доход пенсионеров уже с 2019 года увеличится на 12000 рублей.

Об этом, на заседании Российской трехсторонней комиссии по развитию социально-трудовых отношений говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

В среднем пенсии увеличатся на тысячу рублей, таким образом дополнительно каждый пенсионер получит в среднем по 12 тысяч рублей в год, в зависимости от размера страховых взносов и стажа. Слова вице-премьера передает Российская газета.

Она уточнила, что данная прибавка будет индексироваться и деньги включат в базу пенсионного обеспечения.

Законопроект уже направлен в профильный комитет. Завтра, 18 июня, проект внесут на рассмотрение Совета ГД.

Напомним, планируется повышение пенсионного возраста. Так, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63 года. Конечно, не сразу. В плане с 2019 года ежегодно добавлять к нынешнему пенсионному возрасту по одному году.