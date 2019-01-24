Есть ли в Динском районе эпидемия кори?

В редакцию «РВС» обратилась читательница, которая рассказала, что ее друзья, которые живут в Краснодаре, заболели всей семьей корью. В их подъезде еще несколько человек заразились этим недугом. На входной двери даже повесили объявление о том, что сейчас зафиксирована эпидемия кори.

«Мы находимся очень близко к городу. Нужно ли уже готовиться к возрастанию количества заболевших в Динском районе?» - волнуется девушка.

«РВС» связалась с заместителем главного врача по детству и родовспоможению Динской ЦРБ Галиной Мадгазиной, которая прокомментировала ситуацию:

«За 2018 год на территории Динского района зафиксировано всего 2 случая заболевания корью, один у взрослого, второй у ребенка. В 2019-м заболевших не было. И раньше, за последние десятилетия, ни один человек не заражался. Учитывая, что эта инфекция вакциноуправляема, появление заболевших может быть связано с тем, что многие родители отказываются от прививок, это, в свою очередь, приводит к тому, что болезни, которые уже были уничтожены, могут вернуться. Но в данный момент эпидемии кори в Динском районе нет».