Есть ли единый список на оформление выплат до 1,5 года в Динском районе?

“Почему по уходу за ребенком до полутора лет вся Россия собирает один пакет документов, а мамочки Динского района - в два раза больше?” - с таким вопросом в “РВС” обратилась динчанка. В пример она привела список из Интернета и тот, который ей озвучили в местной соцзащите.

Чтобы узнать, какие именно документы нужно собрать для получения пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, журналист “РВС” обратилась в управление социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края в Динском районе. Там пояснили, что в каждом случае этот список составляется индивидуально. Все зависит от того, работает жена или же муж, является ли кто-то из них индивидуальным предпринимателем, возможно, оба супруга безработные и так далее.

Граждане в частном порядке могут обратиться в соцзащиту, где им объяснят, какие именно документы нужны конкретно в их ситуации.

Перечень необходимых документов регулируется приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2009 г. N 1012н "Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей".

Телефон управления социальной защиты населения 8 (86162) 6-16-40.