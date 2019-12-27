Евгений Пергун: «Этот детский сад нужен был как воздух»

Сегодня, 27 декабря, в Новотитаровской состоялось открытие нового детского сада №12.

Его строительство началось в ноябре 2018 года на улице Королева, 47. Подрядчик – ООО «ДМП-Групп».

Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест.

В январе здесь уже будут числиться 10 групп детей от 3 до 7 лет. Они сформированы из тех, кто стоял в очередях во все другие детские сады Новотитаровского и Южно-Кубанского сельских поселений.

Дизайн двухэтажного здания учреждения выполнен в белом, желтом, оранжевом и зеленом цветах. Территорию сада благоустроили: сделали парковку, пути к зданию, высадили деревья и кустарники, установили физкультурную площадку и игровые зоны с навесами.

Заведующей стала Татьяна Шкута, раньше она работала в Детском саду №17 в Южно-Кубанском сельском поселении старшим воспитателем.

На открытии присутствовали глава Динского района Евгений Пергун, глава Новотитаровской Сергей Кошман, главы других сельских поселений, председатель совета депутатов Динского района Юрий Ильченко, генеральный директор ООО «ДМП-Групп» Евгений Паринов, родители и дети.

После того, как ленточка была торжественно перерезана, для маленьких гостей, их мам и пап устроили экскурсию, показали площадки и помещение: прихожие, спальные, игровые комнаты, санузлы, пищевые блоки, спортзал и коридоры.

В музыкальном зале дошкольного учреждения Евгений Пергун вручил благодарственные письма всем причастным в строительстве объекта.

Для малышей там сразу же провели первую в этом детском саду новогоднюю елку.



«Для нас открытие — не просто победа, это большой результат. В районе сложная ситуация с местами, и этот детский сад нужен был как воздух. Я рад тому факту, что несмотря на все сложности, подводные камни, которые появлялись в процессе реализации этого проекта, мы все преодолели. Потому что понимали, что у нас нет другого выхода. Основные работы были выполнены в очень короткие сроки. Нам стоило приложить усилия, и мы видим результат, который, уверен, сегодня будет радовать наших маленьких детей», - отметил в своем выступлении глава Динского района Евгений Пергун.



