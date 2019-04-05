Евгений Яненко: «Следователь должен постоянно развиваться»

В преддверии Дня работников следственных органов МВД (6 апреля) журналист «РВС» взял интервью у заместителя начальника отдела МВД России по Динскому району, начальника следственного отдела подполковника юстиции Евгения Яненко.

— Почему выбрали такую профессию?

— У меня много родственников работали в милиции. Еще со школы знал, что тоже пойду работать в эту структуру. После учебы предложили должность дознавателя. Профессия направлена на расследование уголовных дел и сама учеба в университете предусматривала умственную работу. И я согласился на эту должность. Со временем дослужился до начальника дознания.

— Не жалеете о своем выборе?

— Нет, не жалею, что выбрал этот путь. После того как стал начальником дознания, перешел в следствие, так как это был определенный карьерный и профессиональный рост для меня.

— С какими сложностями чаще всего приходится сталкиваться на службе?

— Согласно должностной инструкции и кодексу, все военные должны стойко переносить тяготы и лишения службы, ведь мы давали присягу.

Я считаю, что главная сложность - это то, что к нам к сожалению, люди не приходят с чем-то хорошим, только с бедой. Такая атмосфера создает определенное психологическое давление.

— У вас ненормированный рабочий день. Часто ли приходится задерживаться допоздна? Можно ли строить какие-то личные планы или они обычно срываются?

— Чаще всего работа действительно оказывается ненормированной. Времени зачастую не хватает, ведь преступники тоже не отдыхают. По тревоге могут вызвать в любое время.

У следователя обязательно должна присутствовать самодисциплина. Нужно уметь планировать свое время, тогда получится гармонично совмещать работу и личную жизнь.

— Какие интересные случаи в работе больше всего запомнились?

— Очень ярко помню первое преступление, которое я расследовал, будучи еще дознавателем. Оно стало примером, как должны действовать на месте происшествия специалисты. Мы работали в составе следственно-оперативной группы.

Это было ограбление. У граждан из летней кухни похитили продукты питания. Разбили окно и украли мешок сахара и какую-то еще еду.

Были признаки проникновения и хищения. Мы выехали на место происшествия. Каждый из следственно-оперативной группы выполнил свою задачу. После этого мы собрались в опорном пункте полиции, каждый изложил ту информацию, которую он получил на месте происшествия. Сопоставив все обстоятельства, обсудив версии, мы установили подозреваемое лицо. И в итоге оказалось, что это преступление было инсценировано и виновным оказался сын хозяев домовладения.

— Что бы вы могли порекомендовать молодым людям, которые хотят пойти работать в следственные органы? Какие советы дать?

— Подрастающему поколению советую хорошо учиться в вузе. Говорят, что на практике нужно все забыть и начать учиться заново — это неверно для нашей профессии. Важно перед поступлением на службу уже знать основы работы, Уголовный кодекс, Конституцию. Теория всегда должна быть в голове.

Важно взвешенно и серьезно принять решение, прежде чем идти учиться. Четко представляйте, что придется постоянно самосовершенствоваться — меняются законы, появляются новые, в действующие вносятся правки. Специалист должен постоянно развиваться. Также нужно помнить, с каким контингентом мы зачастую работаем, — это преступники. Прислушиваться к мнению старших коллег, учитывайте их советы.

— В честь предстоящего праздника чего вы пожелаете своим коллегам?

— Прежде всего желаю крепкого здоровья и терпения, ведь для нашей работы - это не банальные вещи. Также пускай у сотрудников всегда будет то место, куда они с удовольствием будут возвращаться после работы, где смогут отдохнуть душой и телом.

Также желаю надежных друзей, хороших коллег и верного тыла.