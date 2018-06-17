Европротокол: увеличились выплаты, согласие больше не нужно

С 1 июня 2018 года введено увеличение лимита выплат по европротоколу с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Также появилась возможность оформить европротокол без согласия участников об обстоятельствах ДТП (раньше согласие было обязательным условием для такого рода процедуры). Чтобы воспользоваться нововведением, участникам ДТП нужно будет осуществить фиксацию данных об аварии при помощи технических средств контроля, установленных на автомобиле, или мобильного приложения, посредством которого можно проверить действительность полисов ОСАГО и сфотографировать автомобили и их повреждения на месте ДТП. При этом, сохраняется обязанность участников ДТП совместно заполнить бланк извещения, указав там разногласия, если они имеются, и подписав оформленное извещение.