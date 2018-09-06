Штрафы за езду без ОСАГО вырастут

Сейчас отсутствие полиса ОСАГО влечет наложение штрафа от 500 до 800 рублей. А если оплатить его в течение двадцати дней, то сумма будет в два раза меньше. Так дело не пойдет, решили в министерстве финансов РФ. Штраф должен быть сопоставим с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса, - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам те, кто ездит без ОСАГО нарушают права добропорядочных граждан, ведь в случае ДТП не возместят ущерб.





На сколько в итоге вырастет штраф не говорится. Но, как утверждают некоторые источники — многократно.



