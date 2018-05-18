Юлия Юрченко: «Танкистов к нам в госпиталь привозили обугленными»
Юлию Георгиевну Юрченко из Динской как врача от бога знают многие жители района. 18-летней девчонкой она напросилась на фронт, «с нуля» освоила сестринское дело, помогая врачам оперировать раненых.Она спасла сотни жизней и продолжила благородное дело в мирное время. Многие хирурги в районе не решались делать операцию без совета военного специалиста.
Родилась Юлия Георгиевна Юрченко в Саратовской области в 1923 году. В суровый для страны день сельская молодежь, ни о чем не подозревая, веселилась в клубе. «Голос из громкоговорителя как очередью прорезал пространство. Мы побежали по домам, чтобы сообщить родителям, что на нас напали немцы, – вспоминает ветеран войны. – Мужчин стали сразу забирать в армию. Так как наша деревня была маленькая, она быстро опустела, остались одни женщины и дети. Я дважды ходила в военкомат, чтобы попасть на фронт. Многих моих одноклассников призвали. Но мне говорили, чтобы я сидела, пока не позовут. И вот с третьего раза я оказалась в армии».
Набрали из таких как Юлия Георгиевна Юрченко девушек-добровольцев целый эшелон и направили в 169-й запасной стрелковый полк. Одних приставили к военным врачам, других послали обучаться снайперскому делу, третьих определили в прачки.
Я попала в эвакогоспиталь, помогала хирургам. Поначалу ничего не умела делать, а со временем стала операционной медсестрой. Мы двигались вслед за 2-м Украинским фронтом и день и ночь проводили операции раненым. Самыми безнадежными были танкисты: все обожженные, обугленные. Солдат везли кучами – в конце войны сопротивление было ожесточенным. От усталости падали с ног и мы, и врачи.
Победа застала женщину в Чехословакии. Как вспоминает ветеран войны, многие солдаты и офицеры погибли уже после 9 мая. Остатки немцев сбивались в отряды и продолжали убивать и ранить русских. Поэтому эвакогоспиталь продолжал свою работу.
После демобилизации Юлия Георгиевна решила освоить профессию врача «по полной программе», приехала на Кубань и поступила в медицинский институт. Здесь же встретила будущего супруга, Октавия Трофимовича, тоже участника войны.
Профессиональный путь ветерана длителен и почетен. Она работала педиатром, окулистом, долгое время возглавляла клиническую лабораторию в больнице. Трудилась до 80 лет в качестве врача-лаборанта. Ее подпись под результатами анализов пациентов для специалистов становилось «альфой и омегой» в дальнейшем лечении.
Участница войны Юлия Георгиевна Юрченко награждена боевой медалью «За отвагу», «За победу над Германией».
Елена князева
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