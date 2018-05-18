Юлия Юрченко: «Танкистов к нам в госпиталь привозили обугленными»

Юлию Георгиевну Юрченко из Динской как врача от бога знают многие жители района. 18-летней девчонкой она напросилась на фронт, «с нуля» освоила сестринское дело, помогая врачам оперировать раненых.Она спасла сотни жизней и продолжила благородное дело в мирное время. Многие хирурги в районе не решались делать операцию без совета военного специалиста.

Родилась Юлия Георгиевна Юрченко в Саратовской области в 1923 году. В суровый для страны день сельская молодежь, ни о чем не подозревая, веселилась в клубе. «Голос из громкоговорителя как очередью прорезал пространство. Мы побежали по домам, чтобы сообщить родителям, что на нас напали немцы, – вспоминает ветеран войны. – Мужчин стали сразу забирать в армию. Так как наша деревня была маленькая, она быстро опустела, остались одни женщины и дети. Я дважды ходила в военкомат, чтобы попасть на фронт. Многих моих одноклассников призвали. Но мне говорили, чтобы я сидела, пока не позовут. И вот с третьего раза я оказалась в армии».

Набрали из таких как Юлия Георгиевна Юрченко девушек-добровольцев целый эшелон и направили в 169-й запасной стрелковый полк. Одних приставили к военным врачам, других послали обучаться снайперскому делу, третьих определили в прачки.