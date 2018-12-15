Юная художница верит в новогоднее чудо

С рождения Юля Михайлова ничем не отличалась от других детей. Но длилось это не долго. Несчастья настигали девочку одно за другим. Ей ещё не было трёх лет, когда судьба оставила её без родителей. Бабушка и дедушка заменили Юле папу и маму. Почти сразу после первого жизненного испытания, пришло второе - после болезни девочка лишилась слуха. Она не слышит и не говорит.

Долгое время семья Михайловых жила в Омске, а в 2010 году переехала в Динскую. Девочка с удовольствием учится в специализированной школе в Краснодаре, освоила компьютер, старается вести домашнее хозяйство. Умеет стирать, постигает азы кулинарии. Юля творческая личность. В Омске она пять лет занималась рисованием. До диплома оставалось немного, но переезд сорвал планы. Это не единственное увлечение. Девушка лепит из глины, вышивает бисером, вяжет крючком. В комнате много её работ: шкатулка, цветы, картины, игрушки, рамка для фото.

Через пару дней Юле исполнится шестнадцать, но она, как и многие, верит в новогоднее чудо и хочет получить в подарок мольберт и будет рада атрибутам для творчества. Краски заканчиваются уж очень быстро.

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