Юные акробаты выступили на чемпионате Тимашевского района
29 и 30 мая 2019 года учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ № 1» МО Динской район приняли участие в открытом первенстве и чемпионате Тимашевского района по спортивной акробатике.
Более 280 спортсменов из 8 муниципальных образований края боролись за право подняться на высшую ступень пьедестала.
Достойно показали себя динские спортсмены:
Женские пары:
– Сметанина Е., Богданова З.;
– Переседова А., Сазонова В.;
– Петрова М., Пластинина А.;
– Яцкевич М., Колодина А.
Женская группа:
– Ануфриева Н., Костенко С., Файдыш В.
Смешанная пара:
– Лахина К., Федоров И.
Как сообщает администрация ДЮСШ № 1, сейчас юные динские спортсмены готовятся к выступлению на краевых соревнованиях «Кубок Надежд», которые будут проходить с 5 по 8 июня в Краснодаре. Пожелаем им удачи.
Комментарии