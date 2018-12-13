Юные динчане получили свои первые паспорта

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Мы - граждане России!», приуроченной к празднованию 25-летия Конституции Российской Федерации, начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Константин Войнов разъяснил гражданам порядок предоставления

государственных услуг и требования к оформлению необходимых документов.

После консультации люди выразили благодарность в адрес начальника ОВМ Динского отдела полиции.

Также в рамках вышеуказанной акции, заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району майор полиции Александр Гончаров вручил 4 юным жителям станицы их главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке в Динском районном историко-краеведческом музее.

Почетные гости поздравили ребят с получением первого важного документа и пожелали достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации, хорошо учиться, получить образование и быть патриотами своей страны.

В завершении мероприятия Александр Гончаров поздравил новых граждан России и пожелал им быть достойными гражданами России.