Юные футболисты из Динской завоевали Кубок губернатора Краснодарского края

Юные футболисты из Динской завоевали Кубок губернатора Краснодарского края
Динские футболисты - чемпионы края! Фото: admkrai.krasnodar.ru

Юные футболисты из Динской завоевали Кубок губернатора Краснодарского края

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7 часов назад Двоовой футболДинской районКубок губернатораСпортФутболФутболистыЧемпионы

Кубок губернатора по футболу среди дворовых команд  в младшей возрастной группе выиграли юные футболисты из Динской. В матче за первое место  команда "Дружба" обыграла сверстников из Каневского района со счетом 4:2. В итоге серебро у каневчан, бронза – у команды «Кубань» из Гулькевичского района.

Наши ребята – вратарь Назар Куницкий и  нападающий Александр Вдовенко – признаны  лучшими игроками  краевого финала.  

Все игроки команд-призеров награждены грамотами и получили в подарок футбольные мячи.

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