Динские футболисты - чемпионы края! Фото: admkrai.krasnodar.ru
Юные футболисты из Динской завоевали Кубок губернатора Краснодарского края
Кубок губернатора по футболу среди дворовых команд в младшей возрастной группе выиграли юные футболисты из Динской. В матче за первое место команда "Дружба" обыграла сверстников из Каневского района со счетом 4:2. В итоге серебро у каневчан, бронза – у команды «Кубань» из Гулькевичского района.
Наши ребята – вратарь Назар Куницкий и нападающий Александр Вдовенко – признаны лучшими игроками краевого финала.
Все игроки команд-призеров награждены грамотами и получили в подарок футбольные мячи.
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