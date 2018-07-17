Юные футболисты из Динской завоевали Кубок губернатора Краснодарского края

Кубок губернатора по футболу среди дворовых команд в младшей возрастной группе выиграли юные футболисты из Динской. В матче за первое место команда "Дружба" обыграла сверстников из Каневского района со счетом 4:2. В итоге серебро у каневчан, бронза – у команды «Кубань» из Гулькевичского района.

Наши ребята – вратарь Назар Куницкий и нападающий Александр Вдовенко – признаны лучшими игроками краевого финала.

Все игроки команд-призеров награждены грамотами и получили в подарок футбольные мячи.