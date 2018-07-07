Юные исследователи в Динском музее

29 июня 2018 года Динской историко - краеведческий музей посетили воспитанники объединения «Живое слово» Центра дополнительного образования «Малая академия» города Краснодара, вместе со своим педагогом Натальей Паскевич.

«Малая академия» - это ресурсный центр по работе с интеллектуально одарёнными детьми. Образовательная карта учреждения гораздо шире, чем у любой школы, поскольку Центром установлены официальные партнерские отношения не только с высшими учебными заведениями и культурно-просветительными учреждениями Краснодара, но и с пятнадцатью учебно - научными центрами России.

Юные журналисты объединения «Живое слово» под руководством педагога, активно занимаются изучением истории и культуры родного города, края. Ребята работают в музеях и архивах, изучают жизнь, и труды выдающихся кубанских деятелей. В последнее время исследовали биографии музыкантов - педагогов Анны Ивановны Сокольницкой-Вассер, Виктории Ивановны Сокольницкой, а также музыканта и педагога, скрипача Михаила Давидовича Кирлиана.

Юные «академики» собрали, изучили множество материала о музыканте, успешно выступили на международной юношеской конференции в Санкт-Петербурге с докладом, посвящённым Михаилу Давидовичу Кирлиану. Но на этом работа юных исследователей не закончилась. Зная, что у Михаила Давидовича - брат,- знаменитый, заслуженный изобретатель, - Семен Давидович Кирлиан (1898-1978), и что в Динском музее представлена выставка, посвященная деятельности выдающегося ученого, приехали в нашу станицу.

Ребята ознакомились с биографией изобретателя метода газоразрядной фотографии, впоследствии названного его именем, - «метод Кирлиан», и уникальными экспонатами единственной в нашей стране экспозиции - книгами, фотографиями, приборами, и т.д.; посмотрели фильм «Семен и Валентина Кирлиан». Слушая лекцию, гости музея были удивлены широкому практическому распространению научного метода, который применяется в биологии, медицине, психологии, космической промышленности, криминалистике, сельском хозяйстве, металлургии и других сферах...

Исследовательские изыскания школьников не закончены. Предстоит большая работа. Как сообщает научный сотрудник Динского историко-краеведческого музея Наталья Максимова , руководитель Динского музея Надежда Руднева и преподаватель образовательного центра «Малая академия» Наталья Паскевич договорились о взаимном сотрудничестве на ближайшие годы.