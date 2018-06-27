Юные пожарные из Динской представят наш край на соревнованиях

27 июня дружина юных пожарных АОУ СОШ №4 отправилась в город Евпатория, республика Крым. Ребятам выпала честь представлять Краснодарский край на шестых по счету состязаниях «Юный пожарный». Дружина будет участвовать в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, в проверке теоретических знаний о пожарно-техническом вооружении, методов тушения пожаров, истории пожарной охраны России, а также теоретические и практические навыки оказания доврачебной медицинской помощи. Если ребята одержат верх в региональном этапе состязаний, то им предоставится возможность представлять южный федеральный округ на Всероссийском полевом лагере во Владимирской области.



Все это было организованно при поддержке главы Динского района Сергея Пономарева, который выделил автобус и средства на приобретение формы, а также при участии Динского пожарно-спасательного гарнизона, Динского районного отделения ВДПО(Всероссийское добровольное пожарное общество) и центра творчества.