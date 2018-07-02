Юные пожарные из Динской стали лучшими в ЮФО

С 27 по 30 июня 2018 года в городе Евпатория на территории Детского оздоровительного лагеря им. Юрия Гагарина проходили соревнования в Межрегиональном полевом лагере «Юный пожарный» Южного Федерального округа.

Учащиеся АОУ СОШ №4 им. Г. К. Жукова из станицы Динской одержали победу среди 8 команд-участниц со всего ЮФО. Ребята стали лучшими и подали пример другим.

Динчане привезли кубок, множество медалей, дипломов и грамот, среди которых:

грамота за 1 место в Межрегиональном полевом лагере «Юный пожарный» Южного Федерального округа в 2018 году;

диплом за 2 место в конкурсе «Смотр строя и песни» Межрегионального полевого лагеря «Юный пожарный» Южного Федерального округа в 2018 году;

диплом за 1 место в конкурсе «знатоков» Межрегионального полевого лагеря «Юный пожарный» Южного Федерального округа в 2018 году;

диплом за 1 место в конкурсе «агитбригад» Межрегионального полевого лагеря «Юный пожарный» Южного Федерального округа в 2018 году;





диплом за 1 место в конкурсе «Юный пропагандист» Межрегионального полевого лагеря «Юный пожарный» Южного Федерального округа в 2018 году;

грамота за 2 место на дистанции «Преодоление стометровой полосы с препятствиями» в Межрегиональном полевом лагере «Юный пожарный» Южного Федерального округа в 2018 году.

Подготовил команду организатор — преподаватель ОБЖ АОУ СОШ №4 им. Г. К. Жукова Сергей Какурин.

Участники выражают благодарность за предоставление формы и транспорта главе Динского района Сергею Пономареву, а также начальнику Динского пожарно-спасательного гарнизона Султану Аджигельдиеву, председателю Совета Динского районного отделения ВДПО Владимиру Бутову.







