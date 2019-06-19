Юные спортсмены заняли II место на всероссийских соревнованиях

С 29 мая по 18 июня в Сукко прошел Всероссийский этап соревнований школьных спортивных клубов. Школьная спортивная команда «Олимп» динской школы № 2 представляла Краснодарский край как победитель краевого этапа соревнований. По итогам 15 видов соревнований ребята заняли 2 место. Всего во всероссийском этапе приняли участие 47 регионов страны.

18 июня юные спортсмены вернулись в Динскую. Педагоги и родители встречали их бурными овациями. Ребята поделились с «РВС» своими эмоциями.

«Я очень рада, что мы заняли призовое место. Соревнования прошли на ура. Мне все понравилось», – рассказывает Надежда Финагенова.

«Для меня эта была первая серьезная поездка, – делится Данил Кизинков. – В финальном матче мы выиграли на своем духе, потому что сил уже просто не было».

Ребята благодарят за подготовку и поддержку на соревнованиях своих тренеров – педагогов школы № 2 Андрея Диченко и Александра Портнова.



