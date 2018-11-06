Юные таланты из Динского района на конкурсе в Москве

С 26 по 30 октября 2018 года В Москве проходил 3 этап конкурса детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям 2018».

Конкурс зародился 2 десятилетия назад, он помогает определиться с выбором будущей профессии многим юным талантам, способствует сохранению самобытной культуры, народных традиций в искусстве, даёт возможность одаренным детям раскрыться, получить новые навыки в ходе мастер-классов.

В этом году конкурс охватил Астраханскую область, республику Калмыкия, Ставропольский край, Краснодарский край. Проходил он в 3 этапа. Из 6000 человек и 753 ансамблей/исполнителей, подавших заявки, на 3 этап конкурса были отобраны и приехали в Москву самые яркие представители своих регионов. Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум» полностью обеспечило участникам пребывание в Москве, включая транспортное обслуживание, проживание и питание.

Из Динского района по приглашению приняли участие 8 учащихся ДШИ ст. Динской, отделения "Музыкальный фольклор" – это ансамбль народной песни «Динские казачата», солистка, учащаяся 6 класса Алина Восоль (руководитель Виктория Владимирова) и учащиеся хореографического отделения ДШИ ст. Старомышастовской - образцовый ансамбль танца «Дети Кубани» (руководитель Алла Иванова).

Третий этап был сложным, так как ребят оценивало компетентное профессиональное жюри, среди них: в номинации народное пение – доцент кафедры хорового и сольного народного пения академии им. Гнесиных Л. А. Шашкина, в номинации хореография – в числе приглашенного члена жюри - народная артистка России, балерина и актриса И. Лиепа.

Наши ученики достойно выступили на 3 этапе конкурса и завоевали следующие места: Лауреаты 1 премии - образцовый ансамбль танца «Дети Кубани» и Алина Восоль, лауреат 3 премии - ансамбль народной песни «Динские казачата».

29 октября ребята приняли участие в гала-концерте в музыкальном Государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» (Надежды Бабкиной), где прошла церемония награждения участников дипломами, каждый из них получил кубок конкурса. Почетным гостем была Диана Гурцкая. Она исполнила 2 песни и пожелала ребятам творческих успехов и чтобы все их мечты сбывались.