Юрий Дудь назвал Дженнифер из Динской главной бегуньей России

Юрий Дудь назвал Дженнифер из Динской главной бегуньей России
Дженнифер Акиниймика. Фото из соцсетей.

Юрий Дудь назвал Дженнифер из Динской главной бегуньей России

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10 дней назад Дженнифер АкиниймикаЛегкая атлетикаЛегкая атлетика лучшие спортсменыНовости Динского районаЮрий Дудь

Суперпопулярный блогер-интервьюер, спортивный журналист Юрий Дудь посвятил пост на своей странице в "Инстаграме" нашей землячке Дженнифер Акиниймике.

"Дженнифер Акиниймика @jeffachka – главная бегунья России на ближайшие годы, – высказал свое мнение Юрий. – В апреле ей исполнится 17, она уже подобралась к юношеским рекордам страны на 100 и 200 метров и лидирует в европейском рейтинге. Вы точно ни с кем не спутаете Дженнифер: ее отец Айоделе Виктор родился в Нигерии, а 20 с лишним лет назад приехал учиться в Россию, где познакомился с будущей женой Людмилой. Дженнифер живет в станице Динской (это совсем рядом с #Краснодар), на @sportsru сегодня про нее большой текст, а я просто покажу несколько ее фотографий. По-моему, девушка прекрасна".

"РВС" связалась с тренерами Дженнифер Алексеем и Еленой Коротаевыми. Они рассказали, что за последние сутки на них свалилась бешеная популярность. Предложения о съемках и интервью сыпятся от самых разных СМИ. Конечно, они нашли время и для "РВС". К слову, мы уже писали и о Дженнифер, и о ее наставниках. Новостная лента регулярно пополняется новыми достижениями подопечных Коротаевых. Вскоре читайте еще одно развернутое интервью о секретах успеха юных легкоатлеток из Динского района. Они сумели громко заявить о себе на краевом и федеральном уровне и всерьез планируют покорить мир.

Комментарии

Я
Я 10 дней назад

Тогда пусть расскажут,что за химию кушает их подопечная целыми днями.Даже в школе с бутыльками ходят и пьют жижу.

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-3
Айдоле Вася
Айдоле Вася 10 дней назад

Этот Дудь наверное принял на грудь или в вену лишку)))) Какая Дженнифер, какая Нигерия???? Только супер звезда Сергей Панамарёв!!!!! Человек-паук!!! Парашютист!!! Бэтмэн!!!! Фаворит Фаворита!!!!! Пальцы надо отбить Акиниймику!

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-5
Семён Горбунков
Семён Горбунков Я 7 дней назад

Да сто лет известно, что ВСЕ спортсмены наркоманы!

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-2