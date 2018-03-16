Юрий Дудь назвал Дженнифер из Динской главной бегуньей России
Суперпопулярный блогер-интервьюер, спортивный журналист Юрий Дудь посвятил пост на своей странице в "Инстаграме" нашей землячке Дженнифер Акиниймике.
"Дженнифер Акиниймика @jeffachka – главная бегунья России на ближайшие годы, – высказал свое мнение Юрий. – В апреле ей исполнится 17, она уже подобралась к юношеским рекордам страны на 100 и 200 метров и лидирует в европейском рейтинге. Вы точно ни с кем не спутаете Дженнифер: ее отец Айоделе Виктор родился в Нигерии, а 20 с лишним лет назад приехал учиться в Россию, где познакомился с будущей женой Людмилой. Дженнифер живет в станице Динской (это совсем рядом с #Краснодар), на @sportsru сегодня про нее большой текст, а я просто покажу несколько ее фотографий. По-моему, девушка прекрасна".
Дженнифер Акиниймика @jeffachka – главная бегунья России на ближайшие годы. В апреле ей исполнится 17, она уже подобралась к юношеским рекордам страны на 100 и 200 метров и лидирует в европейском рейтинге. Вы точно ни с кем не спутаете Дженнифер: ее отец Айоделе Виктор родился в Нигерии, а 20 с лишним лет назад приехал учиться в Россию – где познакомился с будущей женой Людмилой. Дженнифер живет в станице Динской (это совсем рядом с #Краснодар), на @sportsru сегодня про нее большой текст, а я просто покажу несколько ее фотографий. По-моему, девушка прекрасна
"РВС" связалась с тренерами Дженнифер Алексеем и Еленой Коротаевыми. Они рассказали, что за последние сутки на них свалилась бешеная популярность. Предложения о съемках и интервью сыпятся от самых разных СМИ. Конечно, они нашли время и для "РВС". К слову, мы уже писали и о Дженнифер, и о ее наставниках. Новостная лента регулярно пополняется новыми достижениями подопечных Коротаевых. Вскоре читайте еще одно развернутое интервью о секретах успеха юных легкоатлеток из Динского района. Они сумели громко заявить о себе на краевом и федеральном уровне и всерьез планируют покорить мир.
Комментарии
Тогда пусть расскажут,что за химию кушает их подопечная целыми днями.Даже в школе с бутыльками ходят и пьют жижу.
Этот Дудь наверное принял на грудь или в вену лишку)))) Какая Дженнифер, какая Нигерия???? Только супер звезда Сергей Панамарёв!!!!! Человек-паук!!! Парашютист!!! Бэтмэн!!!! Фаворит Фаворита!!!!! Пальцы надо отбить Акиниймику!
Да сто лет известно, что ВСЕ спортсмены наркоманы!