Юрий Дудь назвал Дженнифер из Динской главной бегуньей России

Суперпопулярный блогер-интервьюер, спортивный журналист Юрий Дудь посвятил пост на своей странице в "Инстаграме" нашей землячке Дженнифер Акиниймике.

"Дженнифер Акиниймика @jeffachka – главная бегунья России на ближайшие годы, – высказал свое мнение Юрий. – В апреле ей исполнится 17, она уже подобралась к юношеским рекордам страны на 100 и 200 метров и лидирует в европейском рейтинге. Вы точно ни с кем не спутаете Дженнифер: ее отец Айоделе Виктор родился в Нигерии, а 20 с лишним лет назад приехал учиться в Россию, где познакомился с будущей женой Людмилой. Дженнифер живет в станице Динской (это совсем рядом с #Краснодар), на @sportsru сегодня про нее большой текст, а я просто покажу несколько ее фотографий. По-моему, девушка прекрасна".