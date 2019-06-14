Юрий Мухин: «В нашей бригаде принято: один за всех и все за одного!»

В конце мая на базе энергетического института повышения квалификации (компания «Россети Кубань») прошли соревнования профмастерства среди предприятий ЖКХ и ТЭК Краснодарского края. Компанию «Россети Кубань» (Кубаньэнерго) представляла бригада Краснодарских электросетей, которая по итогам двух дней состязаний была признана лучшей. О секрете успеха и профессионального мастерства рассказал машинист автогидроподъемника Динского РЭС Юрий Мухин.

– Любовь к электричеству у меня с раннего детства. Я с удовольствием собирал и разбирал электроприборы. После окончания восьмого класса поступил на электрика в профучилище. После окончания служил в армии, там получил дополнительную профессию водителя. В сети пришел работать в 1984 году – так и работаю здесь по сей день. Секрет очень прост: я люблю свое дело, с удовольствием прихожу на работу в ставший родным коллектив Динского РЭС. «Россети Кубань» – это стабильная организация, где ты чувствуешь себя защищенным. Я работаю машинистом автогидроподъемника, но в случае необходимости с удовольствием помогаю коллегам в установке и ремонте опор ЛЭП. В нашей бригаде принято: один за всех и все за одного! В этом и есть секрет нашей победы на соревнованиях.

Бригада-победитель соревнований профмастерства к тому же входит в состав мобильной бригады. Это значит, что в случае необходимости она готова оперативно выехать в любой регион страны для оказания помощи коллегам. За сверхдисциплину и высокую личную ответственность такие бригады негласно прозвали «энергетическим спецназом».

Людмила Трощенкова