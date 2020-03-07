За 3 года в Динском районе от туберкулеза умерло 10 человек
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Врач-фтизиатр высшей категории Александр Емельянов рассказал о ситуации с этим заболеванием в Динском районе и о профилактике.
В нашем районе за последние 3 года (2017-2019) выявлено 131 новых случая заболевания туберкулезом, из них 6 детей в возрасте до 14 лет и 4 подростка в возрасте 15-17 лет.
Умерло от туберкулеза в районе за этот период 10 человек, причем 80% из них в возрасте от 35 до 54 лет.
Нелеченный туберкулез чаще всего имеет неблагоприятный прогноз, прогрессирует и может приводить к летальному исходу. Своевременно начатое лечение позволяет достичь полного выздоровления у 70-80% впервые заболевших людей
Он пояснил, что при появлении симптомов болезни в виде слабости, повышения температуры тела, ночных потов, кашля сухого или с мокротой, кровохарканья, боли в грудной клетке, похудания – необходимо немедленно обратиться к участковому врачу-терапевту по месту жительства.
Профилактика
«Основное место в профилактике туберкулеза занимает противотуберкулезная вакцинация отечественной вакциной БЦЖ (БЦЖ-М), эффективность которой доказана длительностью ее применения (более 80 лет). Альтернативная, более эффективная, вакцина от туберкулеза до сих пор в мире не создана», - рассказал врач-фтизиатр.
Для раннего выявления туберкулеза органов дыхания все население, начиная с 15-летнего возраста, подлежит профилактическому флюорографическому обследованию не реже 1 раза в 2 года, кроме диспансерных, декретированных групп, которые проходят профилактическое медицинские осмотры ежегодно.
У детей в возрасте до 7 лет с этой целью каждый год проводят пробу Манту 2ТЕ, а возрасте с 8 до 17 лет – ежегодная проба «Диаскинтест».
«В заключении напомню, что флюорографический кабинет в Динской районной поликлинике работает ежедневно (понедельник-пятница) с 8.00 до 15.00, в поликлинике Новотитаровской районной больницы №1 – с 8.00 до 14.00. Для обследования жителей отдаленных населенных пунктов района по утвержденному графику выезжает передвижная (мобильная) флюорографическая установка. Дату ее приезда можно узнать у участкового терапевта или врача общей практики по месту жительства», - подытожил Александр Емельянов.
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