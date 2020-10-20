За 5 дней в районе мошенники 7 раз похитили деньги с карт

В прокуратуре Динского района рассказали, что в последнее время участились случаи, когда с банковских карт граждан похищают деньги.

Это преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ (кража) либо ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как отметил старший помощник прокурора района Владимир Очередько, только в период с 1 по 5 октября 2020 года правоохранительными органами Динского района зарегистрировано 7 фактов мошенничества со стороны неустановленных лиц. Все они представлялись сотрудниками ПАО «Сбербанк России» и мошенническим путем завладели деньгами граждан. Ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.

Сейчас ведутся проверки, ход и результаты находятся на контроле прокуратуры района.

В ведомстве напомнили о способах защиты от такого вида мошенничества.

Только держатель карты должен знать пин-код от банковской карты, при этом ни в коем случае никому его не передавать.

Не стоит никогда переводить деньги на счета неизвестных лиц.

Распространены случаи хищения денег с банковских карт путем СМС с текстом о том, что «карта заблокирована» и номером телефона для связи. Данные сведения тоже являются распространенным способом мошенничества. При получении подобного сообщения необходимо явиться в ближайший офис банка или позвонить по номеру клиентской службы банка, чтобы уточнить состояние вашей карты и счета. Ни в коем случае нельзя звонить по номеру, указанному в СМС. Не доверять лицам, которые представляются сотрудниками банков и просят совершить операции через ближайший банкомат.

Если вы обнаружили, что имеются подозрительные операции с вашей банковской картой и вы при этом не давали согласия, обратитесь с письменным заявлением в ближайший офис банка и дождитесь ответа, а также перевыпустите карту, так как реквизиты могут быть похищены и использованы злоумышленниками.

Если ваши денежные средства похищены злоумышленниками, обратитесь в отделение полиции с заявлением о совершении преступления. Если правоохранительными органами отказано в принятии заявления, незамедлительно обратитесь в прокуратуру с соответствующей жалобой.

В пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка также дали комментарий:



"В отличие от мошенников, сотрудники банка никогда не запрашивают данные карт, пароли и коды, они не переключают клиентов на «робота», которому якобы необходимо продиктовать пароли или номера карт. Кроме того, сотрудники банка не предлагают клиенту под видом спасения его средств перевести средства на «защищённый счет».



Клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Кроме того, если кто-то просит у клиента данные карты или пароль из СМС-сообщений, ему следует сразу закончить разговор. Если мошеннику всё-таки удалось узнать у клиента какую-то информацию, нужно немедленно позвонить в банк и сообщить о случившемся.



В разделе «Ваша безопасность» сайта Сбербанка опубликованы правила личной кибербезопасности, ответы на популярные вопросы по этой теме, а также описаны распространённые приёмы мошенников и советы, как защитить себя".