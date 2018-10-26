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За день до своего 74-летия скончался Николай Караченцов
Сегодня, 26 октября, утром стало известно о смерти народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Как передает ТАСС, это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве в 8.50.
Известный актер снялся в таких фильмах как "Собака на сене", "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие, а также сыграл множество ролей в театральных постановках.
28 февраля 2005 года он попал в ДТП, в результате которого получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.
Завтра ему бы исполнилось 74 года.
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