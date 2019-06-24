4 ДТП за день произошло в Динском районе.10 человек пострадали, 1 - погиб

Вчера, 23 июня, в Динском районе произошло 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 10 - пострадали.

Так, в ночь с 22 на 23 июня около 1.10 часов в Пластуновской молодой человек ехал на мотоцикле, он не справился с управлением и упал. Мотоциклист получил различные повреждения.

В 9.30 на автодороге "Калининская-Новотитаровская" (24 км.+450 м.) столкнулись "Лада" и "Део Нексиа". В результате погиб 65-летний водитель иномарки, пострадали 4 человека, из них двое детей. С различными повреждениями участников аварии доставили в Динскую ЦРБ.

В 15.30 на автодороге "Новотитаровская - М4-"Дон" автомобиль "ВАЗ" столкнулся с "КамАЗом". Пострадали 3 человека.





В 22.20 в Новотитаровской на пересечении улиц Ленина и Продольной столкнулись "Мазда" и "Шевроле". В результате аварии пострадал водитель первой машины, и несовершеннолетний пассажир второго автомобиля.





С 21 по 23 июня на территории Динского района прошел 2 этап социальной кампании "Автокресло детям!"

"Уважаемые водители! Если пассажиром вашего автомобиля является ребенок, обязательно при его перевозке используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности! Управляя транспортным средством, помните, от вашего поведения на дороге зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других участников движения. Именно поэтому соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения!", - обратился к водителям главный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко.