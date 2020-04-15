За день в Динском районе произошло несколько ДТП

14 апреля примерно в 10:50 в Новотитаровской водитель Тойота Аурис на пересечении неравнозначных дорог (ул. Коммунаров и ул. Калинина), двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Пострадавших в ДТП нет.

14 апреля примерно в 17:00 в Агрономе на ул. Почтовой водитель Тойота не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21063, который двигался впереди в попутном направлении и перед разворотом не занял крайнее левое положение. Пострадавших в ДТП нет.

Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим и четко следуйте требованиям дорожных знаков, не забывайте о собственной безопасности. Берегите свою жизнь и жизни других участников дорожного движения! Также помните, что правильно выбранная дистанция позволит водителю быстро сориентироваться и избежать столкновения", - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

Напомним, ранее "РВС" писала об еще одной аварии, которая произошла в тот же день, 14 апреля.



