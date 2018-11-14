За два дня на дорогах района один человек погиб, двое пострадали

За два дня на дорогах района один человек погиб, двое пострадали

За два дня на дорогах района один человек погиб, двое пострадали

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11 ноября 2018 года ДТП с летальным исходом произошло на трассе М-4 "Дон". Водитель автомобиля Scania с полуприцепом двигался со стороны станицы Пластуновской в сторону Динской. Не выдержав безопасную дистанцию, он допустил столкновение с трактором, двигавшимся впереди попутно по обочине и частично по полосе попутного направления. От удара трактор отбросило в сторону. В результате ДТП водитель трактора получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.

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12 ноября 2018 года в 12.45 в станице Новотитаровской на пересечении улиц Луначарского и Советской произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода — женщину, которая за мгновение до этого вышла из его авто и садилась в другую машину - ВАЗ-21150. В результате ДТП женщину придавило дверью. С полученными телесными повреждениями она была госпитализирована в Динскую ЦРБ.

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В этот же день в 17.45 в станице Пластуновской водитель автомобиля ВАЗ-211074 ехал по улице Красной со стороны Мира в сторону Гоголя. При повороте налево он не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся слева попутно мотоциклом BS 250. В результате столкновения мотоциклист упал на проезжую часть. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, он был госпитализирован в Динскую ЦРБ.

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