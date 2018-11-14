За два дня на дорогах района один человек погиб, двое пострадали
11 ноября 2018 года ДТП с летальным исходом произошло на трассе М-4 "Дон". Водитель автомобиля Scania с полуприцепом двигался со стороны станицы Пластуновской в сторону Динской. Не выдержав безопасную дистанцию, он допустил столкновение с трактором, двигавшимся впереди попутно по обочине и частично по полосе попутного направления. От удара трактор отбросило в сторону. В результате ДТП водитель трактора получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.
12 ноября 2018 года в 12.45 в станице Новотитаровской на пересечении улиц Луначарского и Советской произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода — женщину, которая за мгновение до этого вышла из его авто и садилась в другую машину - ВАЗ-21150. В результате ДТП женщину придавило дверью. С полученными телесными повреждениями она была госпитализирована в Динскую ЦРБ.
В этот же день в 17.45 в станице Пластуновской водитель автомобиля ВАЗ-211074 ехал по улице Красной со стороны Мира в сторону Гоголя. При повороте налево он не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся слева попутно мотоциклом BS 250. В результате столкновения мотоциклист упал на проезжую часть. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, он был госпитализирован в Динскую ЦРБ.
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