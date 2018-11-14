За два дня на дорогах района один человек погиб, двое пострадали

12 ноября 2018 года в 12.45 в станице Новотитаровской на пересечении улиц Луначарского и Советской произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода — женщину, которая за мгновение до этого вышла из его авто и садилась в другую машину - ВАЗ-21150. В результате ДТП женщину придавило дверью. С полученными телесными повреждениями она была госпитализирована в Динскую ЦРБ.