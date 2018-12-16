За какие нарушения ПДД хотят повысить штрафы в 2019?

Эта информация стала известна после подведения итогов заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось под председательством вице-премьера Максима Акимова 29 ноября 2018 года. Итак, автомобилисты могут выложить кругленькую сумму за нарушение целого ряда ПДД.

В частности, речь идет о следующих нарушениях:

превышение скорости движения;

остановка и стоянка в неположенных местах;

непредоставление преимущества в движении маршрутным транспортным средствам, автомобилям спецслужб, пешеходам или прочим участникам движения, которые пользуются преимуществом при движении;

а также использование поддельных или нечитаемых госномеров.

Министерству внутренних дел, столичным властям и членам вышеуказанной правкомиссии необходимо до 1 февраля следующего года сделать предложения по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Их главная цель - усиление ответственности за нарушения Правил дорожного движения.