Бывшие сотрудники похоронного бюро украли надгробия с кладбищ

В отношении трех жителей Усть-Лабинского района возбуждено уголовное дело. Как сообщает прокуратура Краснодарского края, они уличены в совершении 59 преступлений, предусмотренных п.п. «а и в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору).

Мужчины в возрасте от 30 до 44 лет обвиняются в краже надгробных плит с кладбищ Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Выселковского районов Краснодарского края и Красногвардейского района Республики Адыгея. Двое из обвиняемых раннее работали в похоронном агентстве.

По версии следствия, указанные лица воровали надгробия со свежезахороненных могил в период с декабря 2019 по март 2020 года. Далее украденные плиты продавали скупщикам за полцены. По оценке, общая стоимость ущерба составляет более 680 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемые признали свою вину и возместили порядка 300 тысяч рублей. На их имущество наложен арест, пока не будет погашена вся сумма ущерба.

Прокуратура Усть-Лабинского района направила дело в районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, чуть более полугода назад в "РВС" обращались по поводу кражи надгробных плит.

“В Динском районе крадут надгробные плиты с могил, уже зафиксировано 7 случаев”, - сообщала тогда “РВС” одна из подписчиц.

Она уточняла, что “снимали аккуратно, скорей всего, чтобы в дальнейшем перепродать”. По ее словам, это случилось на кладбищах Украинского и Пластуновской.



