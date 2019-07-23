За неделю в Динском районе произошло 3 пожара

В редакцию "РВС" обратились жители нескольких сельских поселений с вопросами о причинах случившегося.

Так, 19 июля около 18 часов на улице Ленина в Динской загорелся дом. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Площадь пожара - 40 кв. м.

20 июля, по словам очевидцев, был сильный огонь и дым на сельхозугодьях. По официальным данным, пожар произошел за хутором в Динской в районе дач около 11 часов дня. Горели трава и мусор. Площадь возгорания - 80 кв. м.

В официальном аккаунте "РВС" в инстаграме подписчики рассказали, что 21 июля примерно в 22 часа вспыхнул старый нежилой дом. По предварительной версии, из-за короткого замыкания. У него есть владельцы, сейчас они живут в новом доме, а эта постройка использовалась ими в качестве сарая.

Кроме этого, люди стали чаще жаловаться на сильный дым на улицах поселений. Так, 21 июля сразу несколько жителей Новотитаровской возмутились, что из-за разведения костров во дворах станичников им нечем дышать.

Временно исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев еще раз отметил, что по закону разведение костров во дворе жилого дома запрещено.

«У некоторых бытует ложное мнение, что сжигание сухой травы полезно для земли, для почвы. На самом деле это не так. При сжигании очень много полезных микроорганизмов погибает. И тот факт, что люди жгут костры во дворах, называется беспардонностью. Единственная просьба или пожелание для них: относиться к другим людям, хотя бы к своим соседям, с уважением и пониманием», - прокомментировал он.