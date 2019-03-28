За неделю в Динском районе произошло 33 ДТП

В период времени с 21 по 27 марта на территории Динского района зафиксировано 33 ДТП, из которых 2 с пострадавшими:

наезд на велосипедиста – 1;

столкновение ТС – 1.

В результате этих дорожно-транспортных происшествий 2 человека получили повреждения.

ОГИБДД Динского района напоминает, что с 25 марта по 10 апреля на территории района проводится первый этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!»

«Начинается теплое время года, а значит, все чаще несовершеннолетние садятся за руль мототранспорта без права управления. Уважаемые родители, проследите за своими детьми, объясните, насколько опасно ездить на мотоциклах и мопедах. Важно понимать: водитель двухколёсного транспорта наиболее уязвим», - обращается главный государственный инспектор Динского района Виталий Криворучко.