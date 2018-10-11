За неделю в Динском районе произошло 7 ДТП. Двое погибли

4 октября 2018 года в 12.40 в станице Старомышастовской произошло ДТП.

Водитель ВАЗ 21740, двигаясь со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Чапаева, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на опору ЛЭП. Шофер получил травмы и был госпитализирован в Динскую ЦРБ.

4 октября 2018 года в 19.00 на автодороге Краснодар — Ейск водитель Toyota RAV 4 двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю ГАЗ, который ехал по главной. В результате произошло столкновение. Пострадал пассажир Toyota.

7 октября 2018 года в 16.30 водитель ВАЗ 21140 ехала со стороны М-4 «Дон» в сторону станицы Новотитаровской, обгоняя, выехала на полосу встречного движения, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с авто Lada Granta, которое совершало поворот налево. Пострадала водитель Lada Granta и пассажир ВАЗ 21140.



8 октября 2018 года в 21.35 в станице Новотитаровской на пересечении улиц Восточной и Ленина водитель Lada 212140, выезжая со стороны улицы Школьной на Октябрьскую, на неравнозначном перекрестке не уступил дорогу ВАЗ 21099, который двигался по главной. От столкновения Lada наехала на опору дорожного знака. Пострадал пассажир автомобиля ВАЗ.

9 октября 2018 года около 22.00 на автодороге М-4 «Дон» - Новотитаровская автомобиль Hyundai сбил пешехода. Последний погиб. Обстоятельства аварии уточняются.

10 октября 2018 года в 16.20 на автодороге Краснодар — Ейск BMW 520, двигаясь с Новотитаровской в Тимашевск, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Chevrolet, который поворачивал налево. От удара BMW и Chevrolet отбросило на обочину слева. Chevrolet также наехал на опору ЛЭП. BMW загорелся. Пострадал водитель и пассажир Chevrolet. Он доставлен в Динскую ЦРБ.

11 октября 2018 года в 5.00 на автодороге М-4 «Дон» - Новотитаровская (хутор Карла Маркса) автомобиль Hyundai Solaris насмерть сбил пешехода. Погибшему было 16 лет, он был гражданином Армении. По предварительным данным, водитель скорость не превысил. Подросток погиб на месте. Проводится судебно-медицинская экспертиза.