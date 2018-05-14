За неделю в Динском районе произошло два ДТП с пострадавшими

11 мая 2018 года около 22 часов произошло ДТП на дороге Краснодар – Кропоткин. Автомобиль Opel, двигаясь со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара, совершая обгон, не справился с управлением — машину занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с едущим Land Rover Discovery, после чего съехал с дороги.

В результате ДТП пострадали 3 человека.





12 мая около 17.20 в станице Динской произошел наезд на велосипедиста. Автомобиль ВАЗ-2109, двигаясь со стороны ул. Комсомольской в сторону Пластуновской, совершил наезд на мужчину, который ехал на велосипеде. Последний получил травмы.