За неделю в Динском районе выявлено еще 69 заболевших COVID-19

Еженедельные данные от Динской ЦРБ по заболевшим коронавирусом в районе.

Выявлено за неделю – 69 случаев инфицирования COVID-19.

Всего за весь период – 434 случая.

Продолжают лечение 176 человек. Выздоровели – 237. Умерли – 8.

13 граждан, зарегистрированных в районе, но проживающих в других муниципальных образованиях, лечатся по месту жительства.

"К сожалению, мы наблюдаем увеличение числа обращений пациентов с пневмониями, требующими госпитализации в специализированные стационары. У большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой форме", – отмечают медики.



