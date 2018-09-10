За неделю в районе произошло 4 ДТП. Одно – с участием 6 машин

1 сентября 2018 года около 15.10 в станице Васюринской произошло ДТП. Водитель автомобиля Opel Astra двигался по второстепенной и не уступил дорогу машине Daewoo Nexia, которая двигалась по главной, в результате чего произошло столкновение.

Пострадал один человек, он доставлен в Динскую ЦРБ.





2 сентября около 23.00 на автодороге «Краснодар – Кропоткин» случилось массовое ДТП с участием 6 машин. Неустановленный водитель автомобиля Nissan Navara ехал из Краснодара в Усть-Лабинск. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21102, после чего в среднем ряду столкнулся с Toyota Allion. От удара последний автомобиль откинуло на едущий во встречном направлении КамАЗ.

Затем Nissan Navara допустил столкновение с ВАЗ-21140, который от удара откинуло под идущий в попутном направлении MAN с полуприцепом.

В результате ДТП ранены 4 человека. Они госпитализированы в Динскую ЦРБ.

7 сентября около 19.00 на автодороге М-4 «Дон» – Новотитаровская неустановленный водитель, управляя автомобилем «Москвич», двигаясь из Новотитаровской в Динскую, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу с нарушением линии разметки.

Здесь он столкнулся с двигающейся на встречу машиной DAF. В результате водитель «Москвича» получил травмы и госпитализирован в Динскую ЦРБ.





Как уже писала «РВС», 9 сентября около 8.10 на автодороге М-4 «Дон» – Новотитаровская произошло ДТП. Водитель ВАЗ-21099, двигаясь из Новотитаровской, не учел погодных условий и не справился с управлением: выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio. Последний автомобиль от удара отбросило на обочину.

Пострадали 3 человека, они госпитализированы в Динскую ЦРБ.