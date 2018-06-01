За несколько дней в Динском районе в ДТП пострадали 6 человек

Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, 29 мая около 19.00 в селе Красносельском водитель авто «Дэу-Нексия» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и столкнулся с двигающимся по главной дороге БМВ. Тот в момент столкновения совершал обгон. В результате второе авто врезалось в дерево. Пострадали 4 человека, все госпитализированы в Динскую ЦРБ.









30 мая в Нововеличковской около 1.30 водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь по второстепенной дороге на перекрестке, не уступил двигающемуся по главной ВАЗ-21083 и допустил с ним столкновение. После этого первое авто врезалось в препятствие. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21083.

1 июня на автодороге «Краснодар-Кропоткин» водитель автомобиля «Форд-Фокус», двигаясь в сторону Краснодара, не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован в Динскую ЦРБ.







