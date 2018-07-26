За несоблюдение правил автобусной перевозки детей - штраф

Начальник Госавтоинспекции Динского района напоминает об ответственности за несоблюдение правил автобусной перевозки детей.

Нарушителям грозит административная ответственность.

Статья 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает ответственность за нарушение требований к организованной перевозки групп детей автобусами.

Так, часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, в виде административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Часть 4, - за осуществление организованной перевозки группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами. Для нарушителей предусмотрено наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, часть 5 статьи предусматривается административный штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

Часть 6 статьи устанавливается ответственность за прочие нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, в виде административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.





Пресс-служба ОМВД России

по Динскому району