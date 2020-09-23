За один день в Динском районе произошло несколько ДТП с молодыми водителями





22 сентября в 11.30 в Новотитаровской на ул. Ленина случилась первая авария. Водитель "Форда" на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу 20-летнему мопедисту, который двигался по главной дороге. От удара водителя мопеда отбросило на стоящее транспортное средство "Киа".

В результате ДТП пострадал мопедист, у него телесные повреждения различной степени тяжести. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

Другая авария произошла в Пластуновской на ул. Базарной в 12.15.

19-летний водитель ВАЗ-21083 не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. У него телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализирован в Динскую ЦРБ.