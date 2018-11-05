За один день в ДТП в Динском районе 5 человек пострадали, 1 погиб

3 ноября около 17:30 часов на автодороге «Магистраль ДОН- Новотитаровская», водитель автомобиля «Субару» ехал со стороны а/д М4-ДОН в сторону Новотитаровской. Совершая обгон, он допустил выезд на полосу встречного движения в нарушении линии разметки и допустил столкновение с автомобилем «РЕНО ДАСТЕР», после чего РЕНО отбросило на встречную полосу, где ехал КАМАЗ.

Как стало известно «РВС», во время аварии трое пострадали, один – погиб.



В этот же день около 15:30 часов в ст. Старомышастовской, водитель автомобиля «ВАЗ 21103» двигаясь по второстепенной дороге при подъезде к главной, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 2105» и допустил с ним столкновение. После этого «ВАЗ 21103» отбросило на авто «ТОЙОТА» . В результате ДТП пострадали два человека.



Госавтоинспекция Динского района напоминает, что каждый водитель, садясь за руль своего автомобиля, должен понимать, что с этого момента несет ответственность не только за себя самого, но и за жизнь других людей- участников дорожного движения. Ценой противоправных действий водителя является человеческая жизнь.