За один день в районе произошло два ДТП с детьми

За один день в районе произошло два ДТП с детьми

За один день в районе произошло два ДТП с детьми

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1 час назад Газета РВСДинской районДТП в Динском районеНовости Динского района

30 июня в Динском районе произошло два ДТП с подростками.  

Первое в 14:15 на автодороге «п.Колосистый - х.Копанской - ст.Новотитаровская». 

По предварительным данным, неустановленный водитель при проезде перекрестка не уступил дорогу 13-летнему мальчику, который переходил проезжую часть дороги справа налево. Водитель, сбив человека, скрылся с места ДТП.

Несовершеннолетний пешеход пострадал, у него ушиб грудной клетки. За медицинской помощью обратился самостоятельно.

Вторая авария случилась в 17:00 в Динской.

По рассказам очевидцев, дорогу со стороны здания типографии переходили, вернее, переезжали на самокатах два мальчика.

Один пересек трассу успешно, а второго сбил автомобиль.

Мнения в собравшейся толпе звучали разные. Одни возмущались тем, что водитель не пропустил пешеходов, другие ругали мальчишек за то, что они не переходили дорогу пешком, а ехали на самокатах.

Один из мужчин, подошедших на звук удара, рассказал, что слышал слова пострадавшего в адрес водителя: "Я думал, вы меня пропустите...". 

Мальчика увезла прибывшая по вызову скорая.

По данным ГИБДД, водитель «Тойота Камри» двигался по Красной со стороны ул. Школьной в сторону ул. Первомайской. При проезде перекрестка не уступил дорогу 12-летнему мальчику, который двигался на самокате по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний, у него ушиб и ссадина поясничной области.  Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

Комментарии

Динчанин
Динчанин 35 минут назад

Мальчики на самокатах регулярно выскакивают на дорогу на полном ходу.
Не раз приходилось экстренно тормозить.
Родители, объясните своим чадам ПДД.
Не ждите, когда станет поздно.

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