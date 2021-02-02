За организацию поджога автобусов будут судить двух мужчин

За организацию поджога автобусов будут судить двух мужчин

За организацию поджога автобусов будут судить двух мужчин

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36 минут назад Газета РВСДинской районДинской район сгорели автобусыКраснодарНовости Динского районаПодожгли автобусыПодожгли автобусы в Краснодаре

В январе прошлого года на пассажирские вахтовые автобусы, которые обслуживают одну из крупных компаний, было совершено нападение. Несколько автобусов подожгли. Дело происходило в Динском и Усть-Лабинском районах, Краснодаре.

Тогда представитель транспортной компании объяснил журналисту “РВС”, что в начале декабря 2019 года они выиграли тендер на перевозки.

«3-4 декабря совершили пробный выезд. Все прошло без инцидентов. А 5 декабря напали на 3 автобуса в станице Динской. Разбили стекла, тахографы, избили одного водителя. Мы написали заявление в полицию. Сотрудники попросту начали бояться выходить на работу», – рассказывал мужчина.

25 декабря у предыдущего перевозчика закончился контракт. После 26 декабря в адрес нового посыпались угрозы. 15 января водители отвезли вечером людей. На конечных остановках их поджидали неизвестные, которые разбили стекла в автобусах, фары, на некоторых помяли кузов. В Кореновске водителю в салон прыснули перцовым баллончиком.

В ночь с 18 на 19 января неизвестные сожгли 7 автобусов этого же перевозчика в разных населенных пунктах. В Динском районе сгорели 2 автобуса. Они находились в станице Пластуновской на ул. Гоголя, на базе ремонта грузовиков.

Сейчас стало известно, что следственная часть СУ УМВД России по Краснодару завершила расследование уголовного дела, возбужденного на 31-летнего и 38-летнего местных жителей.

По данным следствия, обвиняемые несколько раз требовали от руководителей отдела логистики одной из краснодарских транспортных компаний отказаться от заключения сделки с сельхозпредприятием на вахтовые перевозки сотрудников.

Когда договориться не удалось, злоумышленники привлекли 35-летнего и 36-летнего местных жителей, которые подожгли два пассажирских автобуса в Краснодаре. Сумма причиненного ущерба – более 2,5 миллиона рублей.

Обвиняемые сами занимались пассажирскими перевозками и хотели заключить выгодные контракты, именно поэтому начали угрожать руководству транспортной компании.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, на период предварительного следствия мужчин взяли под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

В августе 2020 года выделенное в отдельное производство уголовное дело на двух поджигателей передали в Прикубанский районный суд. Подсудимых признали виновными и назначили по 2 года лишения свободы каждому.

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