За Пластуновской произошло смертельное ДТП

25 декабря в 01.40 на автодороге М-4 «Дон» за Пластуновской (1299 км + 950 м) произошло ДТП.

33-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 двигался со стороны г. Краснодара в сторону г. Кореновска, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося в попутном направлении автомобиля Volvo VNL..

В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ-3302 скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

"Уважаемые водители! Госавтоинспекция Динского района напоминает вам о важности соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима. Будьте внимательны и осторожны за рулем, исключите управление транспортным средством в состоянии усталости и сонливости. Берегите себя!", – призывают в ведомстве.