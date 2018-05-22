За прошлую неделю в Динском районе произошло 3 ДТП – пострадали дети

18 мая 2018 года на трассе Краснодар - Кропоткин около 14.45 произошло ДТП. Водитель ВАЗ-21074, двигаясь со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара, при торможении допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120.

После чего ВАЗ-21074 столкнулся с двигающимся во встречном направлении авто ВАЗ-2114.

Пострадали: водитель ВАЗ-21074, водитель и пассажиры ВАЗ-21120, среди которых несовершеннолетний ребенок 2009 г. р.

20 мая 2018 года около 4 утра в станице Васюринской на ул. Луначарского водитель-женщина на Toyota Vitz двигалась со стороны ул. Ульянова в сторону ул. Ивко. Она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, съехала с проезжей части влево и врезалась в металлический забор. После столкновения машина перевернулась. Женщина госпитализирована в ЦРБ.

21 мая 2018 года около 22.00 в станице Васюринской на ул. Луначарского произошло ДТП. ВАЗ-21053 двигался со стороны ул. Матвеевской в сторону ул. Ставского и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом Honda Zio, которым управлял несовершеннолетний водитель 2000 г. р. В результате последний пострадал.



