За совершение ДТП в пьяном виде ужесточат наказание почти в два раза?

Как указано на сайте Госдумы, для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и стали виновниками аварии с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Соответствующая инициатива принята избранниками народа в первом чтении единогласно.





Законопроектом, внесенным депутатами от всех политических фракций, предлагается внести изменения в ст. 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин, ежегодно под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тыс. человек, более 20 тыс. становятся инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких. Фактически за пять лет под колесами пьяных водителей погибает население целого города.

«Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Когда законопроект будет принят окончательно, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до 4 лет.

Если в аварии, виновником которой стал пьяный водитель, погиб один человек, то наказанием станет срок от 5 до 12 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от 2 до 7 лет).

В случае гибели двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству – от 4 до 9 лет).

Также предполагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метрополитене. Теперь действие ст. 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют легкими и сверхлегкими воздушными судами или маломерными судами. Увеличивается и ответственность за такие нарушения правил безопасности движения – она будет аналогичной той, которую предлагают ввести за ДТП, совершенное в состоянии опьянения.

Кроме того, к категории тяжких преступлений теперь отнесут неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 15 лет лишения свободы.

Как утверждают парламентарии, в поддержку данных мер высказались и многие граждане России.