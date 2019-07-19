За убийство жителя села Красносельского будут судить москвича

Жителя Москвы ждет суд. Его обвиняют в убийстве мужчины из села Красносельского. Напомним, 27 марта обвиняемый был в доме погибшего, где в ходе выяснения отношений нанес последнему многочисленные удары ножом. После этого москвич скрыл следы преступления и сбросил труп в водонапорную яму.

«Прокурором Динского района утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. Материалы направлены в Динской районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет», - прокомментировал заместитель прокурора района Николай Рафиков.